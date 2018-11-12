Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Малооблачная погода без осадков и температура ниже нуля градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"При малооблачной погоде в течение дня потеплеет до минус 1-3 градусов, в столичном регионе мы обещаем от нуля до минус 5 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, в Москве будет дуть слабый южный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким — барометры покажут 768 миллиметров ртутного столба.