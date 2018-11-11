МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение законодательно ввести запрет на продажу ночью алкогольных напитков в барах, расположенных в жилых домах.
"Я абсолютно поддерживаю это предложение. Проблему жителям домов ночные продажи алкоголя в таких барах действительно создают", — сказал Рязанский РИА Новости.
По его словам, вечеринки с алкоголем в расположенных в многоквартирных домах ресторанах и барах доставляют "огромное количество хлопот жильцам домов".
По словам Рязанского, принятие подобного закона не предусматривает закрытия баров и ресторанов в жилых домах.
"Нет, закон не предусматривает закрытия заведений общепита в жилых домах, просто они будут лишены продавать алкоголь в ночное время", — констатировал глава комитета.