МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение законодательно ввести запрет на продажу ночью алкогольных напитков в барах, расположенных в жилых домах.

Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя с 23.00 до 11.00 в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

"Я абсолютно поддерживаю это предложение. Проблему жителям домов ночные продажи алкоголя в таких барах действительно создают", — сказал Рязанский РИА Новости.

По его словам, вечеринки с алкоголем в расположенных в многоквартирных домах ресторанах и барах доставляют "огромное количество хлопот жильцам домов".

"Люди приходят вечером домой с работы, хотят отдохнуть, то же самое и в выходные дни, а внизу проходят шумные мероприятия. Это тяжело для людей, не говоря уже о детях", — убеждён сенатор.

По словам Рязанского, принятие подобного закона не предусматривает закрытия баров и ресторанов в жилых домах.

"Нет, закон не предусматривает закрытия заведений общепита в жилых домах, просто они будут лишены продавать алкоголь в ночное время", — констатировал глава комитета.