В ОП прокомментировали задержание в США журналиста Малькевича

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Задержание в США журналиста и первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича — акт ущемления свободы слова и давления на независимые СМИ, говорится в официальном заявлении Общественной палаты РФ.
"Считаем, что действия властей США не соответствуют принятым демократическим принципам и нормам, являются актом ущемления свободы слова и оказания давления на независимые СМИ. Призываем компетентные органы власти США предоставить полную официальную информацию о причинах задержания", — сообщается на сайте палаты.
Общественники также призывали международное журналистское сообщество "осудить неправомерные действия властей США в отношении российского журналиста".
Как сообщил РИА Новости сам Малькевич, он уже покинул территорию США и находится в Париже. По его словам, он "освещал как журналист" выборы в сенат и конгресс США. Кроме того, Малькевич также заявил агентству, что получил от властей США уведомление о необходимости зарегистрировать свое СМИ — проект USA Really — в качестве иноагента, которое как СМИ зарегистрировано в России.