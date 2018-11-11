В ОП прокомментировали задержание в США журналиста Малькевича

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Задержание в США журналиста и первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича — акт ущемления свободы слова и давления на независимые СМИ, говорится в официальном заявлении Общественной палаты РФ.

Посольство России в Вашингтоне ранее направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании Малькевича.

"Считаем, что действия властей США не соответствуют принятым демократическим принципам и нормам, являются актом ущемления свободы слова и оказания давления на независимые СМИ. Призываем компетентные органы власти США предоставить полную официальную информацию о причинах задержания", — сообщается на сайте палаты.

Общественники также призывали международное журналистское сообщество "осудить неправомерные действия властей США в отношении российского журналиста".

Как подчеркивается в заявлении ОП РФ, многолетняя общественная деятельность Малькевича, который также является главным редактором международного издания "USA Really", связана именно "с защитой свободы слова и свободы распространения информации". Ранее глава ОП Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что Малькевич был приглашен в страну на журналистскую конференцию и не направлялся в качестве наблюдателя на выборы.

Как сообщил РИА Новости сам Малькевич, он уже покинул территорию США и находится в Париже. По его словам, он "освещал как журналист" выборы в сенат и конгресс США. Кроме того, Малькевич также заявил агентству, что получил от властей США уведомление о необходимости зарегистрировать свое СМИ — проект USA Really — в качестве иноагента, которое как СМИ зарегистрировано в России.