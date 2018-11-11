Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ночь с субботы на воскресенье в Москве оказалась самой холодной с начала осени, температура воздуха в городе опускалась до 2,5 градусов ниже нуля, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. В условиях относительно малооблачной, антициклональной погоды столбики термометров на главной метеостанции города – ВДНХ — в предутренние часы опустились до минус 2,5 градусов", — сообщили в центре погоды в воскресенье.

По данным синоптиков, на 10.00 мск температура воздуха в столице понизилась до минус 3,1 градуса. На территории Подмосковья самым холодным местом ночью оказался поселок Черусти, где температура воздуха опускалась до минус 7,4 градуса.

"Морозной в Московской области будет и предстоящая ночь. Под утро в Москве похолодает до 5-7 градусов ниже ноля, по области будет минус 4-9 градусов, местами на севере и востоке — до минус 12 градусов", — уточнили синоптики.