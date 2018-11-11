Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае написали географический диктант

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае написали географический диктант, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, приняли участие в масштабной международной просветительской акции "Географический диктант", — говорится в сообщении.

Диктант написали представители командования общевойскового объединения, соединений и воинских частей, почетные гости.

Отмечается, что участники международной акции "Географический диктант" ответили на вопросы о географическом расположении городов, крупных озер, рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Диктант состоял из двух частей, в каждой из которых было представлено по 15 вопросов.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В прошлом году диктант приобрел международный статус, его написали в пяти частях света в 25 странах мира. Диктант составляется в четырех вариантах: два для проведения на территории Российской Федерации, один вариант для проведения за рубежом и один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты диктанта идентичны по степени сложности.