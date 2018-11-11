Кадеты из Сирии приняли участие в географическом диктанте в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поприветствовал воспитанников Санкт-Петербургского кадетского корпуса из Сирии, которые приняли участие в географическом диктанте.

Булгаков вручил им карманные версии "Атласа офицера" — наглядное научно-справочное пособие для изучения географии, истории и военного искусства.

Ранее дети обучались в Сирии в пансионе для детей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в стране. По инициативе руководства Минобороны России в качестве оказания шефской помощи ребятам было предложено учиться в Санкт-Петербурге. Узнав, что их российские сверстники готовятся к написанию географического диктанта, они также изъявили желание принять участие в акции.

"Приветствую вас на географическом диктанте. Желаю вам успешно его написать, и даже если что-то не удастся, то учитесь усердно, познавайте историю, географию и культуру России и своей Родины, и на следующий год у вас обязательно все получится", — сказал Булгаков.

В связи с тем, что сирийским детям сложно справиться с заданиями диктанта, им помогали военные переводчики. Сейчас дети проходят интенсивный курс изучения русского языка, познают российскую культуру, обычаи и традиции. Подготовка и участие в диктанте наравне со своими одноклассниками позволяют им быстрее освоиться в России.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе верховного главнокомандующего Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В прошлом году диктант приобрел международный статус, его написали в пяти частях света в 25 странах. Диктант составляется в четырех вариантах, два для проведения на территории Российской Федерации, один вариант для проведения за рубежом и один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты диктанта идентичны по степени сложности.