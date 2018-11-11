В Москве ожидается ветреная погода с температурой не выше нуля

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Облачная и ветреная погода без осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, температура воздуха в этот день не превысит 0 градусов, а местами опустится до 2 градусов ниже нуля, сообщили в центре погоды "Фобос".

"На погоду столичного региона сегодня окажет влияние мощный антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдётся без осадков, в начале дня местами гололедица" — сообщили в центре погоды в воскресенье.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 1 градуса.

Ветер ожидается юго-восточный порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду.