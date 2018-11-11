Военные Севфлота на острове Котельный написали географический диктант

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Военнослужащие тактической группы Северного флота на острове Котельный одними из первых написали географический диктант, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Личный состав тактической группы, дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых Северного Ледовитого океана, одними их первых написали географический диктант", — говорится в сообщении.

Диктант прошел в административно-жилищном комплексе "Северный клевер", также в акции примут участие военные объединения ВВС и ПВО Северного флота на острове Южный архипелага Новая Земля.

Как сообщается, диктант напишут около 3 тысяч военнослужащих Севфлота на 35 зарегистрированных площадках. В числе участников — акции матросы и офицеры ракетного крейсера "Маршал Устинов", который выполняет задачи дальнего похода в Средиземном море, командиры и бойцы арктической мотострелковой бригады в поселке Алакуртти, военнослужащие подводных сил и Кольской флотилии и соединений надводных кораблей.

"Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов напишет диктант вместе с воспитанниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Мурманские нахимовцы примут участие в акции уже второй год подряд", — отмечается в сообщении.

Вместе с военнослужащими Северного флота Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми диктант напишут члены их семей, юнармейцы, школьники, а также любители географии.

Как отметили ранее в Русском географическом обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в более чем 80 странах, в том числе Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Австралии, ЮАР.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.