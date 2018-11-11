Более тысячи военных ВВО написали географический диктант

Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова. Архивное фото

Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А. К. Серова. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих написали географический диктант на площадке Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского (ДВОКУ), сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Более 1 тысячи офицеров, курсантов и юнармейцев приняли участие в акции "Всероссийского географического диктанта" на площадке Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Это почти в два раза больше количества участников прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств — курсанты спецфакультета ДВОКУ.

По данным пресс-службы, в училище площадка диктанта организуется третий раз, в этом году она стала одной их основных площадок на территории ДФО. Впервые на ней принимали участие юнармейцы.

По данным ВВО, всего в округе географический диктант напишут более 45 тысяч человек. Гражданский персонал ВВО, члены семей офицеров, представители движения "Юнармия" также покажут свои знания в области географии.

Как отметили ранее в Русском географическом обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в более чем 80 странах, в том числе Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Австралии, ЮАР.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.