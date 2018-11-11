В Вооруженных силах более 137 тысяч человек напишут Географический диктант

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 137 тысяч военных, их родственников и гражданского персонала Вооруженных сил России напишут Географический диктант в воскресенье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Добавляется, что военные смогут написать диктант на более чем тысяче площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, в том числе на российских военных базах за рубежом.
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Задания диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в России.