В Вооруженных силах более 137 тысяч человек напишут Географический диктант

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 137 тысяч военных, их родственников и гражданского персонала Вооруженных сил России напишут Географический диктант в воскресенье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Более 137 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая состоится 11 ноября во всех субъектах страны", — говорится в сообщении.

Добавляется, что военные смогут написать диктант на более чем тысяче площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, в том числе на российских военных базах за рубежом.

Кроме того, в написании диктанта примут участие министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, его заместители, командующие военных округов, видов и родов войск.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Задания диктанта разрабатываются на основе содержания образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в России.