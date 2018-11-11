На одном из московских заводов, который уже давно не выпускает продукцию, трудятся десять мастеров. Шум стоит жуткий — здесь вручную куют доспехи. Сейчас такую амуницию заказывают участники турниров по историческому средневековому бою со всего мира: чаще всего из Америки и Италии. Спрос давно превысил предложение, и ждать свой заказ приходится от нескольких месяцев до полугода.
— Американский заказчик звонит, — Илье, одному из основателей мастерской, приходится отвлечься на разговор.
Историческая реконструкция — широкое международное движение со своими корнями, историей и ответвлениями — как вековое дерево. В сообществе тысячи людей со всего мира, разных профессий, конфессий и возрастов. Объединяет их одно — им всем нужны доспехи.
Поэтому к мастерам обращаются из Англии, Германии, Австрии и других стран, чтобы заказать качественную экипировку для турниров.
— Мое увлечение фехтованием началось еще в 1993 году, тогда мы занимались в спортивном зале и вместо мечей использовали деревянные клюшки. Доспехи я сперва сделал для себя, потом для друзей. Профессионально занимаюсь этим с 2004 года, — Илья показывает мастерские. — Никакой литературы не было, экспериментировал. С появлением интернета увидел опыт зарубежных мастеров, которые изготавливали экипировку для боя еще в 1960-70-е годы.
На мастера такого профиля нигде не учат, слишком специфическая деятельность.
В Москве работают еще три небольших коллектива, которые могут выполнить подобный заказ, один мастер есть в Подмосковье.
— Иногда, конечно, странно осознавать, что какие-то твои знакомые работают в высокотехнологичных отраслях, а ты на заброшенном заводе стучишь по железу молотком, — Петр когда-то окончил мехмат МГУ, аспирантуру, а потом выбрал из всех возможных жизненных путей и вариантов этот — изготовление исторической амуниции. — Свои первые доспехи из жести я сделал в одиннадцать лет в гараже. Мне всегда было мало имитировать и играть, хотелось по-настоящему.
По-настоящему хотят многие, но подходят не все. Недавно Петр и Илья дали объявление, что ищут желающих работать с металлом. «Мы не ожидали, что так много людей хотят трудиться у нас и наконец уйти из офиса. Но мотивированных, дисциплинированных и рукастых очень мало».
Подмастерьев, решивших попробовать себя в такой работе, первым делом учат изготавливать фурнитуру. Как и много веков назад, все начинается с самого простого.
— В среднем, чтобы выйти на уровень крутого доспешного мастера нужно лет пять, это как окончить институт. Но только в том случае, если человек хочет развиваться в ремесле, постоянно учиться новому, — говорит Илья. — У каждого из нас есть своя специализация, однако опытные мастера могут друг друга заменить.
Есть и иностранцы, готовые приехать в Россию работать подмастерьями. Один из Австралии, второй из Канады.
— Так сложилось, что у нас очень большой опыт. Почти все наши ребята сами участвуют в турнирах. Доспехи проверяются на практике. Это помогает корректировать какие-то недостатки и слабые места.
Каждая деталь делается индивидуально. Конечно, можно приобрести что-то с рук, есть даже специальные барахолки. Часто мастерам возвращают на ремонт элементы амуниции, изготовленные ими много лет назад.
Самая дешевая амуниция, пригодная для контактного боя, обойдется заказчику в 160 тысяч рублей. Самая дорогая, которую уже выковали и собрали, — в полмиллиона. Поэтому к техническому заданию и снятию мерок относятся особенно серьезно.
В одном из помещений под потолком висят «ноги» заказчиков — муляжи всех возможных длин и размеров. По правилам, если заказчик не может прийти в мастерскую лично, ему высылается схема для обмеров.
Но самые точные получаются при использовании специальных медицинских бинтов.
— Человек обматывает себя, ждет, когда бинт затвердеет, разрезает и отправляет нам посылкой. Обычно это делается для конечностей. Отправлять посылку через полмира недешево, но, если учесть стоимость доспеха, имеет смысл.
По словам мастеров, однажды заказав доспехи, человек уже не останавливается. «Это бесконечный процесс, много постоянных клиентов. И конечно, мы сами развиваемся и можем предложить еще более качественные вещи».
Обычно экипировку ждут около трех месяцев, но бывают и срочные заказы — тогда от чертежа до готового изделия может пройти только неделя.
Технологии изготовления защиты со Средних веков изменились, но не принципиально.
Мастера используют листовой металл, горелку вместо горна и режут болгарками вместо шлифовальных кругов с водой и песком. Все остальное — вручную. Основной инструмент — молоток, их в мастерской больше сорока.
— Есть трудоемкие процессы, а есть сложные. Сделать цельнокованый шлем — процесс трудоемкий. Из металла вырезается круг, и из него пять-шесть часов выковывается купол шлема, — рассказывают мастера. — Изготовление механических конечностей — это сложно, но физически нетяжело.
На столе лежат заготовки для будущих доспехов, они поедут к девушке Кате из Америки. Полный комплект защиты для среднестатистического мужчины весит примерно 24 килограмма, женский точно такой же, но полегче.
— Есть чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва наций», он каждый год проходит в разных городах и странах. В этот раз был недалеко от Рима, в 2019-м состоится в Сербии, — говорит Илья. — Там собирается около 40 команд из 30 стран. Я считаю, что оценка качества нашей работы — это число участников чемпионата в доспехах из нашей мастерской. Во всех топовых командах обязательно есть кто-то в нашей защите. В команде из Сан-Франциско, например.
По словам Ильи, с годами турниры стали жестче, и, соответственно, требования к экипировке выше.
Но, несмотря на сложности, людей, занимающихся историческим средневековым боем, все больше. В том числе женщин-рыцарей.
— Участниц из России и Америки много, но есть страны, которые не могут набрать и пять девушек.
Спрос на доспехи очень высокий, часто приходят нетривиальные заказы и заказчики.
— У нас был покупатель, который готовился к концу света. Приобрел участок земли на Алтае, завез запасы и заказал у нас титановую амуницию, — вспоминают мастера.
Они делали доспехи для фильмов «1612», «Царь», «Орда». Но больше заниматься этими заказами желания нет: «Много времени тратится впустую, а объем работы очень большой».
Для одного швейцарского музея мастера изготавливали амуницию, опираясь только на изображение на картине. «Я сделал графическую реконструкцию — в живописи много условностей, поэтому пришлось прорабатывать все детально, — рассказывает Илья. — Теперь сотрудники музея используют этот доспех для разных мероприятий».
— Пик популярности исторического средневекового боя еще не прошел, возможно, он впереди, — говорят мастера.
А мы любим свое дело, зарабатывать получается, учить новых людей — тоже. Так что не видим причин, почему бы нам не заниматься этим и дальше.
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