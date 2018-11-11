Поэтому к мастерам обращаются из Англии, Германии, Австрии и других стран, чтобы заказать качественную экипировку для турниров.

— Мое увлечение фехтованием началось еще в 1993 году, тогда мы занимались в спортивном зале и вместо мечей использовали деревянные клюшки. Доспехи я сперва сделал для себя, потом для друзей. Профессионально занимаюсь этим с 2004 года, — Илья показывает мастерские. — Никакой литературы не было, экспериментировал. С появлением интернета увидел опыт зарубежных мастеров, которые изготавливали экипировку для боя еще в 1960-70-е годы.