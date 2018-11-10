Жителям Москвы временно недоступна запись к врачу в ЕМИАС

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жителям Москвы временно недоступна опция записи в городские поликлиники на портале ЕМИАС из-за технологических работ, проводимых в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС), сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Сбой при заполнении номера полиса в ЕМИАС заметил сотрудник РИА Новости. По его словам, при вводе номера страхового полиса в системе возникает сообщение о том, что документ недействителен. В страховой компании корреспонденту уточнили, что в системе ЕМИАС произошёл сбой, из-за чего она не будет работать до понедельника.

Вместе с тем, в департаменте информационных технологий столицы сообщили агентству, что сложности связаны с работой Московского городского фонда обязательного медстрахования, сама ЕМИАС работает штатно.

"Ведутся технологические работы. Мы их проводим, как правило, в выходные дни, когда спрос на запись к врачу и проверку полисов минимальный. Но в этот раз у нас этот процесс немного затянулся по времени", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы фонда.

Она уточнила, что в случае необходимости горожане могут проверить работу своих полисов на официальном сайте МГФОМС.

"Проверить полисы можно на нашем сайте, все полисы действительны. Это связано исключительно с технологическими работами. Я предполагаю, что они будут продолжаться ещё часа два, и к завтрашнему дню все будет работать. Все наши специалисты на месте и работают", — добавила собеседница агентства.