Васильеву избрали почетным членом Международного астрономического союза

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева стала почетным членом Международного астрономического союза (МАС) за возвращение астрономии в школьную учебную программу, сообщил РИА Новости председатель Национального комитета российских астрономов, вице-президент МАС, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"В августе состоялась Генеральная ассамблея МАС — главный съезд астрономов со всего мира. Там впервые были введены новые типы членов организации, включая почетных членов МАС. Это деятели, не являющиеся профессиональными астрономами, но внесшие очень значительный вклад в поддержку продвижения астрономических знаний и астрономического образования в своих странах", — рассказал Шустов.

"Национальный комитет российских астрономов предложил, и это было принято на всеобщем голосовании, почетным членом астрономического союза от России назначить Ольгу Юрьевну Васильеву за возвращение астрономии в школы. Пару дней назад нам пришло письмо, что она избрана среди других деятелей из восьми стран", — добавил он.

По его словам, российские астрономы высоко оценили решение о возвращении преподавания астрономии в школах, поскольку это важно не только для улучшения перспектив развития российской науки, но и для воспитания современного мировоззрения.

Письмо из МАС и сертификат о присвоении Васильевой звания почетного члена МАС в ближайшие время будут вручены министру.