Кузнецова навестила в больнице пострадавших в Керчи детей

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в пятницу навестила находящихся на лечении в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) детей, пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

"В настоящий момент в Центре доктора Рошаля находятся восемь учащихся Керченского колледжа. Шестеро детей уже переведены в палаты общей терапии и уверенно идут на поправку. Две девочки пока остаются в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации. Детский омбудсмен посетила оба отделения, пообщалась с родителями детей, побеседовала с медицинским персоналом", — говорится в сообщении.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что Кузнецова обсудила с мамой пострадавшей девочки вопрос получения положенной ребенку денежной помощи. Деньги, выделенные на помощь пострадавшим, поступили на счет ребенка, и в настоящее время законный представитель не может снять эти средства из-за отказа Сбербанка, который ссылается на отсутствие разрешения на снятие средств от органов опеки и попечительства.

"Уполномоченный по правам ребенка намерена обратиться к руководству банка, а также к финансовому омбудсмену", — говорится в сообщении на сайте.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.