Путин рассказал о главных качествах сотрудника органов внутренних дел

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 10 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными качествами сотрудника органов внутренних дел порядочность, честность и преданность долгу.

Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Путин побывал в Московском университете МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение.

"Это особая служба. Конечно, сегодня она требует знаний, владения современной техникой, оборудованием, но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми он руководствуется", — уверен президент.

Среди этих принципов он назвал "личную порядочность, честность, преданность своему делу и долгу". "Мы знаем такие примеры, в том числе и в новейшей истории, и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу и государства самое дорогое — свою жизнь", — заверил Путин.

"Вы выбрали для себя сложную профессию, да что там профессию — судьбу, потому что в тот момент, когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий", — обратился глава государства к сотрудникам органов внутренних дел.

По его мнению, "в нашей стране всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг". Путин также отметил, что "традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями", и поблагодарил ветеранов за службу.

Президент передал поздравления и семьям сотрудников МВД, пожелав им терпения, любви и крепких традиций.