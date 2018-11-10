Путин рассказал о главных качествах сотрудника органов внутренних дел

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными качествами сотрудника органов внутренних дел порядочность, честность и преданность долгу.
Глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Путин побывал в Московском университете МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение.
"Это особая служба. Конечно, сегодня она требует знаний, владения современной техникой, оборудованием, но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми он руководствуется", — уверен президент.
Среди этих принципов он назвал "личную порядочность, честность, преданность своему делу и долгу". "Мы знаем такие примеры, в том числе и в новейшей истории, и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу и государства самое дорогое — свою жизнь", — заверил Путин.
"Вы выбрали для себя сложную профессию, да что там профессию — судьбу, потому что в тот момент, когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий", — обратился глава государства к сотрудникам органов внутренних дел.
По его мнению, "в нашей стране всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг". Путин также отметил, что "традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями", и поблагодарил ветеранов за службу.
Президент передал поздравления и семьям сотрудников МВД, пожелав им терпения, любви и крепких традиций.