МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя.

В День сотрудника органов внутренних дел глава государства поздравит курсантов с профессиональным праздником, осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы.

Университет МВД был создан в 2002 году на базе трех вузов МВД России. Первым начальником Московского университета МВД был назначен заслуженный работник высшей школы, доктор юридических наук, доктор педагогических наук, профессор генерал-лейтенант милиции Владимир Кикоть.

Университет готовит сотрудников различных подразделений органов внутренних дел для всех регионов страны. Учебный процесс обеспечивают четыре учебно-научных комплекса и 34 кафедры, на которых преподается более 500 дисциплин.

Институт судебной экспертизы в университете работает с 2016 года. Он готовит высококвалифицированных специалистов в 18 специализированных лабораториях и на собственных полигонах. В университете отмечают, что специальность "судебная экспертиза" вызывает особый интерес среди абитуриентов.