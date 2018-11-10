Казань примет эстафету огня зимней Универсиады-2019

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Казань примет в субботу эстафету огня XXIX всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

"Огонь студенческих игр по центральным улицам столицы Татарстана пронесут 24 факелоносца – все жители Казани. Эстафета огня стартует на площади у дворца земледельцев, где будет организована концертная программа и состоится зажжение первого факела", — сообщает мэрия.

Беговой этап эстафеты стартует в 11.30, продолжится вдоль стен казанского кремля и по Кремлевской улице и закончится у главного корпуса Казанского федерального университета, где состоится зажжение чаши городского огня. Здесь с 11.00 также будет организована концертная программа. Общая протяженность маршрута в Казани составит 2,5 тысячи метров.

Ожидается, что в завершающем этапе эстафеты огня Универсиады-2019 в Казани примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов и прибывший в Казань с рабочей поездкой губернатор Красноярского края Александр Усс.

На право пронести факел Универсиады-2019 по улицам Казани претендовали более 70 кандидатов, из которых были отобраны 24. Принципиальным условием отбора стало проживание кандидатов именно в Казани. Среди 24 факелоносцев – общественные деятели, активисты спорта, образования и молодежи и деятели культуры. Например, факел пронесут регональный министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, трехкратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике Олег Чен, народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов. Возможность пробежать с факелом Универсиады получил и казанский волонтер, представитель движения Kazan Volunteers Алмаз Аскаров, бежавший в числе факелоносцев по улицам столицы Татарстана с огнём летней Универсиады-2013, прошедшей в Казани.

Огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году впервые состоялись Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет – Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Первой в России огонь зимней Универсиады-2019 встретила Москва 29 сентября. В общей сложности эстафета побывает в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Россия примет Универсиаду в третий раз.

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