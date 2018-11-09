Симоньян пообещала помочь ребенку из Ирака с фото лауреата конкурса Стенина

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала найти и привезти на лечение в Россию мальчика с фотографии одного из лауреатов конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Первое место в номинации "Спорт" получил Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить". На нем юный футболист с ампутированной ногой идет в нападение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на церемонии награждения предложила автору снимка найти юного футболиста, чтобы пригласить его в Москву. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пообещал, что это обязательно будет сделано.

"Найдем, привезем, покажем страну и обязательно сводим на крутой футбол. И постараемся помочь с лечением и протезированием у наших врачей", — написала Симоньян в Telegram-канале.

© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить © Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить

Конкурс имени Андрея Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы турецкого Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi).