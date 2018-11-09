Симоньян пообещала помочь ребенку из Ирака с фото лауреата конкурса Стенина
21:2009.11.2018
(обновлено: 21:21 09.11.2018)
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Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала найти и привезти на лечение в Россию мальчика с фотографии одного из лауреатов конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Первое место в номинации "Спорт" получил Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить". На нем юный футболист с ампутированной ногой идет в нападение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на церемонии награждения предложила автору снимка найти юного футболиста, чтобы пригласить его в Москву. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пообещал, что это обязательно будет сделано.
"Найдем, привезем, покажем страну и обязательно сводим на крутой футбол. И постараемся помочь с лечением и протезированием у наших врачей", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы турецкого Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi).
Фотограф Алена Кочеткова, обладательница Гран-при и первого место в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Стенина. Слева — режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Член Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф из ЮАР Джастин Салливан, занявший первое место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и второе место в номинации "Моя планета. Серии".
Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт и иранский фотограф Омид Вахабзаде, занявший второе место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и удостоенный специального приза МККК "За гуманитарную фотографию".
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