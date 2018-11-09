Новую модель аттестации учителей утвердят к 2020 году

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Окончательный вариант модели аттестации учителей будет утвержден только после широкого общественного обсуждения, которое завершится к 2020 году, сообщает пресс-служба министерства просвещения со ссылкой на слова министра Ольги Васильевой.

Сообщается, что 9 ноября состоялась конференция "Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей".

"Мы очень хотим утвердить и создать с вашей помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте. Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет обязательно широкое общественное обсуждение и в окончательном варианте будет утверждена в 2020 году", — приводится в сообщении слова Васильевой.

По словам Васильевой, на этапе апробации были выявлены некоторые недочеты в аттестации учителей, среди которых учет мнения выпускников. Васильева отметила, что в новой модели аттестации этот аспект представлен не будет.

"Также наибольшее количество вопросов совершенно справедливо вызывали видеоурок или видеофрагмент урока, и не столько по причине трудности съемки, сколько по причине требования согласия родителей или законных представителей на видеосъемку. Мы пришли к выводу, что использование этого формата нецелесообразно", — добавила министр.

Также Васильева высказала мнение о том, что у педагогов должен быть "экзамен на вхождение в профессию, как у медиков". По ее словам, Минпросвещения планирует создать сеть независимых аттестационных центров, где педагоги смогут пройти независимую аттестацию еще до официальной процедуры, чтобы самостоятельно оценить свой уровень квалификации, имеющиеся пробелы и устранить их.

"В этом независимом центре я, как учитель, могу пройти аттестацию до официальной, посмотреть, что не так, понять, что нужно подтянуть. Я думаю, что это правильное решение", — заявила Васильева.