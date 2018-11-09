В России появятся новые педагогические должности

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Карьера учителя получит дополнительное развитие, в этой сфере появятся новые должности, сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

Как рассказала министр в ходе конференции, посвящённой новой модели аттестации учителей, в основу проекта профстандарта "Педагог" лег уровневый подход к квалификации учителей, в нем появятся новые должности: старшего учителя (методиста) и ведущего учителя (наставника).

Новые должности утвердят постановлением правительства, проект которого уже подготовлен.

Также министр обратила внимание, что с помощью федерального проекта "Учитель будущего" планируется внедрить национальную систему учительского роста, системной модели поддержки учителей. Предусмотрено непрерывное развитие профессионализма педагогов, обновление программ повышения квалификации и усовершенствованная модель аттестации. Она будет максимально простой и понятной.