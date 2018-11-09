В России появятся новые педагогические должности

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Карьера учителя получит дополнительное развитие, в этой сфере появятся новые должности, сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.
Новые должности утвердят постановлением правительства, проект которого уже подготовлен.
Также министр обратила внимание, что с помощью федерального проекта "Учитель будущего" планируется внедрить национальную систему учительского роста, системной модели поддержки учителей. Предусмотрено непрерывное развитие профессионализма педагогов, обновление программ повышения квалификации и усовершенствованная модель аттестации. Она будет максимально простой и понятной.