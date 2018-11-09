В Орске 16 ноября пройдут похороны погибших в авиакатастрофе Ан-148

Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК (КАЗАХСТАН), 9 ноя — РИА Новости. Похороны погибших при крушении самолета Ан-148 состоятся 16 ноября в Орске, сообщила в пятницу РИА Новости вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Пятнадцатого ноября будет доставка останков, которые оренбургские, 16 ноября — в Орске похороны", — сказала Левинсон.