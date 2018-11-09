Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Снежный покров образуется в Москве в середине следующей недели, когда среднесуточная температура воздуха опустится до нуля, однако продержится он недолго и растает через два дня, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В воскресенье погода улучшится, атмосферное давление повысится, но температура понизится до значений 0 +1 градус в столице, по области — от +2 до —3 градусов. Такая прохладная малооблачная погода продержится в столице примерно до вторника. В эти дни среднесуточная температура будет устойчиво отрицательной, то есть по ночам это минус 5-6 градусов, в дневные часы температура будет близка к нулю и иногда с переходом через ноль", — рассказал Синенков.

По данным центра погоды, с середины следующей недели с запада подойдет атмосферный фронт, из-за чего в городе пройдут осадки в виде снега.

"В это же время, в середине недели, возможно становление временного снежного покрова. Он просуществует сутки — до двух суток, но не более. Затем температура снова станет положительной, и этот снежный покров сойдет", — уточнил синоптик.