В Пермских школах могут установить систему распознавания лиц

ПЕРМЬ, 9 ноя — РИА Новости. Образовательные учреждения Перми могут оснастить системой распознавания лиц, которая с октября проходит успешное испытание в одной из школ города, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По информации департамента образования Перми, в октябре 2018 года на базе профильной пермской школы "Мастерград", расположенной в Дзержинском районе, была внедрена система распознавания лиц. В ее тестировании задействованы как учащиеся учебного заведения, так и сотрудники школы. Всем им выданы специальные электронные карты, содержащие сведения о биометрических данных их держателя, которые синхронизированы с видеокамерами на входе в школу. Технология нацелена на совершенствование системы пропускного режима в образовательном учреждении, поскольку в отсутствие карты постороннее лицо не сможет пройти в учебное заведение.

"Выводы об эффективности использования системы и целесообразности ее распространения на другие образовательные учреждения будут сделаны позже. На текущий момент сбоев в работе не зафиксировано", — рассказали агентству в администрации Перми.

Ранее издание "Коммерсант-Прикамье" сообщило, что аналогичная система биометрической идентификации была представлена в рамках пермской конференции "Цифровизация экономики и общества: вызов для системы образования". О новой разработке — системе биометрической идентификации учащихся "Взор" — рассказала заместитель главного редактора по развитию издательства "Просвещение" Татьяна Серебрякова. Технология позволяет распознать по радужной оболочке глаза 90 учащихся в минуту с дальностью до полутора метров.

"Взор" способен диагностировать суицидальные наклонности или готовность создать криминогенную ситуацию", — цитирует издание Серебрякову.

Однако, по данным "Коммерсант-Прикамье", разработку не оценил ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин, который посетовал на то, что "она опережает развитие правового обеспечения такой системы", а также требует дополнительных ресурсов на хранение биометрических данных.