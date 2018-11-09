Глава КЧР: переход на цифровое ТВ должен пройти в республике безболезненно

ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. Необходимо до конца года провести масштабную разъяснительную работу в республике по переходу с аналогового на цифровое телевидение, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.

Он напомнил, что 15 января следующего года, кроме городов с населением свыше 100 тысяч человек, на территории России отключат эфирное телевещание. В связи с этим, в каждом населенном пункте КЧР люди должны знать, что им необходимо сделать, чтобы перейти на цифровое телевидение.

По словам Темрезова, у населения, особенно у незащищенной категории населения — малоимущих, могут возникнуть сложности с переходом на цифровое вещание. Например, с самостоятельным приобретением соответствующего оборудования.

Глава республики поручил правительству КЧР продумать, как обеспечить социально незащищенные категории граждан оборудованием для приема цифрового сигнала при поддержке из республиканского бюджета.

"Для того, чтобы отключение аналоговой трансляции на всей территории региона прошло максимально безболезненно, органы госвласти, местного самоуправления, специалисты российской телерадиовещательной сети в КЧР должны провести масштабную информационно-разъяснительную работу с населением.

Для этого необходимо использовать все возможности СМИ, социальных сетей, места массового пребывания граждан", — написал глава КЧР.

При этом он напомнил, что на территории республики построены 45 цифровых станций для трансляции цифрового телевизионного сигнала в хорошем качестве, а охват цифровым вещанием в регионе составляет 99,8%. Не смогут пользоваться "цифрой" лишь в отдаленных горных населенных пунктах.

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