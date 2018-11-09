Вологодская область получит 800 миллионов рублей на поддержку образования

ВОЛОГДА, 9 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодская область получит более 800 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию четырех образовательных проектов в 2019 году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"В число лучших проектов регионов, которые выбрало министерство просвещения РФ для поддержки из федерального бюджета вошли четыре вологодских образовательных проекта — "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Цифровая образовательная среда" и "Учитель будущего". По количеству одобренных заявок Вологодчина вместе с Республикой Коми и Новгородской областью вошла в тройку лидеров на Северо-Западе страны", — рассказал Кувшинников.

По его словам, планируется, что регион получит свыше 800 миллионов рублей. В планах на будущий год — открыть в Вологде второй в области детский технопарк "Кванториум", а также центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Вологодского многопрофильного лицея. На профильных сменах центра смогут ежегодно отдохнуть не менее 900 детей.

Во всех 14 коррекционных школах региона оснастят кабинеты по предмету "Технология" и создадут условия для реализации дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В шести пилотных учебных заведениях Вологды, Череповца, Кич-Городка и Сямжи будет апробирована модель цифровой образовательной среды. Кроме того, будет создано три центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а в Вологодском госуниверситете появится центр развития современных компетенций детей.

"Наша главная цель — вывести систему образования области на качественно новый уровень. Участие в национальном проекте позволит нам создать новые места, увеличить охват детей дополнительным образованием и серьезно поддержать талантливую молодежь", — отметил глава региона.