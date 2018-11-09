В декабре пройдет забег "Дедов Морозов" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Третий Международный забег "Дедов Морозов", где каждому участнику выдадут костюм, включающий колпак, куртку и бороду, пройдет в Санкт-Петербурге 22 декабря, сообщают организаторы.

Старт и финиш забега состоятся у арки Главного штаба. Дистанция основного забега — 2 километра, дистанция детского старта – 300 метров. Предполагается, что старт забегу даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

На дистанции 2 километра к участию допускаются любители бега от 14 лет и старше, на дистанции 300 метров — от 4 до 13 лет. Для участия в забеге необходимо пройти электронную регистрацию.

В пакет услуг, предоставляемых участнику забега, входит костюм "Деда Мороза" (колпак, куртка, штаны, борода, ремень), для участников "Детского старта" — новогодний колпак. Также участников ждет развлекательная программа, они смогут воспользоваться раздевалками и камерами хранения.

Международный забег "Дедов Морозов" пройдет в северной столице в третий раз, в прошлом году в нем приняли участие 2,5 тысячи человек. Организаторы ожидают, что в этом году в забеге примут участие до 5 тысяч человек.