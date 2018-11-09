Правительство одобрило законопроект, усиливающий защиту лесов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий усилить административную ответственность за сокрытие или предоставление недостоверных сведений о санитарном состоянии лесов, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьёй, устанавливающей усиленную административную ответственность за сокрытие или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования", — говорится в сообщении.

Добавляется, что цель законопроекта – повышение санитарной безопасности в лесах, в том числе в части ликвидации очагов вредных организмов.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится на сайте.