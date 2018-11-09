Волин: вопрос о субсидиях на подключение к цифровому ТВ решают регионы

ТВЕРЬ, 9 ноя — РИА Новости. Вопрос субсидий для малообеспеченных слоев населения на покупку оборудования для приема цифрового сигнала находится в ведении регионов, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Субсидии для малоимущих на федеральном уровне не предусмотрены, но каждый субъект РФ это может предусмотреть в своём бюджете, что многие субъекты и делают. В каждом регионе есть свои программы, связанные с поддержкой социально уязвимых слоёв населения", — сказал Волин.
Он также рассказал, что за доставку оборудования для приема цифрового сигнала в удалённые регионы отвечает "Почта России".
"Отделения "Почты России" есть везде, и почта включила в свой каталог как дешёвые цифровые приставки, так и оборудование, связанное с приемом цифрового спутникового телевидения", — сказал замглавы Минкомсвязи.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил РИА Новости, что этот вопрос проработан в регионе.
"Чтобы граждане с невысоким уровнем доходов смогли получить доступ к цифровому телевещанию, правительством Тверской области принято решение о предоставлении компенсации за приобретённое оборудование, необходимое для подключения", — сказал он.
Руденя напомнил, что история телерадиовещания на территории Верхневолжья началась еще в 1914 году, когда в Твери одновременно с Москвой и Петербургом была построена одна из первых в России радиостанций. В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров — одно из самых высотных в России.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".