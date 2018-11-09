Волин: вопрос о субсидиях на подключение к цифровому ТВ решают регионы

ТВЕРЬ, 9 ноя — РИА Новости. Вопрос субсидий для малообеспеченных слоев населения на покупку оборудования для приема цифрового сигнала находится в ведении регионов, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. Владельцам старых телевизоров необходимо будет приобретать специальные цифровые приставки для приёма нового сигнала.

"Субсидии для малоимущих на федеральном уровне не предусмотрены, но каждый субъект РФ это может предусмотреть в своём бюджете, что многие субъекты и делают. В каждом регионе есть свои программы, связанные с поддержкой социально уязвимых слоёв населения", — сказал Волин.

Он также рассказал, что за доставку оборудования для приема цифрового сигнала в удалённые регионы отвечает "Почта России".

"Отделения "Почты России" есть везде, и почта включила в свой каталог как дешёвые цифровые приставки, так и оборудование, связанное с приемом цифрового спутникового телевидения", — сказал замглавы Минкомсвязи.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил РИА Новости, что этот вопрос проработан в регионе.

"Чтобы граждане с невысоким уровнем доходов смогли получить доступ к цифровому телевещанию, правительством Тверской области принято решение о предоставлении компенсации за приобретённое оборудование, необходимое для подключения", — сказал он.

Руденя напомнил, что история телерадиовещания на территории Верхневолжья началась еще в 1914 году, когда в Твери одновременно с Москвой и Петербургом была построена одна из первых в России радиостанций. В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров — одно из самых высотных в России.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

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