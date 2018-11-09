В Якутии прокуратура выявила нехватку похоронных служб в населенных пунктах

ЯКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура Мегино-Кангаласского района подала в суд на местные власти, не создавшие похоронные службы в 18 поселениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Мегино-Кангаласский район расположен в центральной Якутии. Является одним из наиболее густонаселённых районов республики.
Прокуратура муниципального образования проверила местные администрации на соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле. Как выяснилось по результатам проверки, в восемнадцати из 31 поселка и села этого района нет похоронных служб, которые по закону должны создаваться органами местного самоуправления.
"Прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о признании бездействия муниципальных образований, выразившееся в неисполнении обязанности по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела, незаконными", — информирует пресс-служба.
Заявления прокурора находятся на рассмотрении.