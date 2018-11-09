Жириновский предложил присвоить Грудинину звание Героя труда

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину звание Героя труда за успехи в руководстве предприятием, а самому посёлку вернуть историческое название — Хутор Орешковский.

В пятницу в Совхозе им. Ленина проходят праздничные мероприятия по случаю 100-летия Совхоза. "Павлу Николаевичу я буду требовать присвоить звание Героя труда. Он — герой сегодня", — сказал Жириновский журналистам. Сам Грудинин предложил присвоить такое звание не ему лично, а всему коллективу Совхоза. "Присваивали Орден Трудового красного знамени коллективу. Нужно, чтобы коллективу присвоили", — сказал он.

Лидер ЛДПР также отметил, что считает необходимым вернуть историческое название посёлка — Хутор Орешковский. "Я буду настаивать, Павел Николаевич, не обижайтесь, в категорической форме, вернуть историческое название "Хутор Орешковский". И район Московской области переименовать — Орешковский район. Это же история", — сказал Жириновский.

Грудинин на это предложение ответил лидеру партии, что коллектив проголосует, чтобы решить — переименовывать поселок или нет.