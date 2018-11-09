Жириновский предложил присвоить Грудинину звание Героя труда

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину звание Героя труда за успехи в руководстве предприятием, а самому посёлку вернуть историческое название — Хутор Орешковский.
Лидер ЛДПР также отметил, что считает необходимым вернуть историческое название посёлка — Хутор Орешковский. "Я буду настаивать, Павел Николаевич, не обижайтесь, в категорической форме, вернуть историческое название "Хутор Орешковский". И район Московской области переименовать — Орешковский район. Это же история", — сказал Жириновский.
Грудинин на это предложение ответил лидеру партии, что коллектив проголосует, чтобы решить — переименовывать поселок или нет.