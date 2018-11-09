Первый соискатель на должность цифрового куратора разместил резюме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первое резюме соискателя на новую в РФ профессию цифрового куратора уже появилось на портале Superjob.

Соискатель, который опубликовал резюме на эту должность, обладает большим опытом работы и имеет диплом специалиста-инженера в области радиотехники Московского государственного технического университета (МИРЭА).

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время появится новая профессия — цифровой куратор, уже разработан соответствующий профессиональный стандарт. Как отмечается на портале российского общества "Знание", которое является одним из разработчиков проекта профстандарта, основной целью этой профессии будет обеспечение высокого уровня оказания услуг в области консультирования граждан по вопросам использования цифровых технологий и сервисов.

В обосновании необходимости разработки проекта стандарта отмечается, что востребованность новой профессии подтверждена результатами оценки уровня цифровой грамотности населения с одной стороны, и задачами по развитию цифровой экономики в России с другой.