Онкоцентр в Череповце реконструировали

ВОЛОГДА, 9 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Онкологический центр реконструировали в городе Череповце Вологодской области, что позволит предоставлять ежегодно необходимую медицинскую помощь в стационаре 2,5 тысячам жителям региона, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

Стоимость реконструкции центра, которая включала помимо ремонта переоснащение современным медоборудованием, обошлась областному бюджета более чем в 50 миллионов рублей.

"Медицинский персонал и посетители уже оценили комфортные помещения с новым оборудованием. В центре есть круглосуточный стационар на 55 коек. Кроме того там ведется специализированный консультативно-диагностический прием населения онкологом, химиотерапевтом, онкооториноларингологом, онкоурологом, онкогинегологом", — сказал Кувшинников.

Он отметил, что ввод в эксплуатацию отремонтированного стационарного отделения позволит расширить спектр малоинвазивных вмешательств, применять новые схемы химиотерапии, расширить возможность эндоскопической верификации опухолей и предопухолевых заболеваний, расширить перечень паллиативных вмешательств.

"Здоровье населения — это одна из приоритетных задач для власти. Открытие данного центра позволит решать одну из острейших проблем современности — лечение больных с онкологическими заболеваниями", — заявил губернатор.