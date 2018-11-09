Тюменская область презентовала турпотенциал на форуме в Казахстане

ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Тюменская область представила свой туристический потенциал на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в столице Северо-Казахстанской области — Петропавловске, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы выделили наш бренд "Сибирское здоровье", рассказываем о возможностях Медицинского города. Кроме того, в регионе насчитывается 18 санаториев, 17 оборудованных для отдыха термальных источников и 51 база отдыха", — привел собеседник агентства слова директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева.

Он сообщил, что в рамках развития межрегиональных связей в сфере промышленного туризма на тюменском стенде представлен тур "Черное золото Сибири".

"Туризм — особо перспективное направление сотрудничества с Казахстаном, здесь нам есть что предложить: целебная минеральная вода и грязи, современные реабилитационные центры. С удовольствием приглашаем наших друзей из Казахстана отдохнуть, восстановиться, подлечиться", — сказал губернатор области Александр Моор, возглавляющий делегацию региона на форуме.

Другие новости региона читайте здесь >>