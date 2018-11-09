КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Более 12 тысяч билетов реализовано на матч "Россия-Намибия" по регби, который состоится в субботу в Краснодаре, вход на матч свободный, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что в состав сборной России вошли три кубанских спортсмена из регби-клуба "Кубань": Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин.
"Будем болеть за наших. Важно, что на такие матчи приходят и взрослые, и дети. Тысячи мальчишек могут воочию наблюдать за лучшими регбистами планеты", — заключил губернатор.
Сборные по регби России и Намибии встретятся на стадионе "Кубань" в субботу. Вход на матч бесплатный.
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