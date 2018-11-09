На матч "Россия-Намибия" по регби в Краснодаре реализовали 12 тысяч билетов

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Более 12 тысяч билетов реализовано на матч "Россия-Намибия" по регби, который состоится в субботу в Краснодаре, вход на матч свободный, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Не первый раз краевая столица принимает матчи такого уровня. Весной этого года на краснодарском стадионе уже прошли три матча с командами Испании, Бельгии и Грузии. Игры собрали свыше 20 тысяч зрителей. А на завтрашний матч уже релизовано более 12 тысяч билетов", — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в состав сборной России вошли три кубанских спортсмена из регби-клуба "Кубань": Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин.

"Будем болеть за наших. Важно, что на такие матчи приходят и взрослые, и дети. Тысячи мальчишек могут воочию наблюдать за лучшими регбистами планеты", — заключил губернатор.

Сборные по регби России и Намибии встретятся на стадионе "Кубань" в субботу. Вход на матч бесплатный.

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