В Свердловской области создадут базу данных "трудных" подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Региональный банк данных, содержащий сведения о подростках и семьях, требующих особого внимания со стороны органов и учреждений системы профилактики, будет создан в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информполитики губернатора региона.

Об этом шла речь на внеочередном заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"В 2019 году в целях повышения качества системы профилактики правонарушений несовершеннолетними планируется внедрение регионального банка данных, содержащего сведения о подростках и семьях, требующих особого внимания со стороны органов и учреждений системы профилактики. Такая работа ведется во всех регионах страны", — говорится в сообщении.

По словам Орлова, механизмы и порядок информационного взаимодействия между органами и ведомствами, задействованными в профилактике экстремистской и террористической идеологии, нуждаются в четком упорядочивании.

"Необходимо объединить усилия по проведению профилактической работы в молодежной среде. Как правило, именно эта возрастная аудитория наиболее восприимчива к радикальным идеям, уязвима к пропаганде насилия и экстремизма, и террористической идеологии", – приводятся в сообщении слова Орлова. Он подчеркнул, что намного проще предотвратить инцидент, нежели разбираться с его последствиями.

В этом направлении в регионе ведется работа по созданию Единого информационного банка. Там будут размещаться сведения о каждом подростке, совершившем правонарушение и нуждающемся в дополнительном внимании со стороны органов профилактики, дополняется в сообщении.

Создание системы, прежде всего, обеспечит органам профилактики и надзора единый доступ к необходимой информации, что значительно сократит время реагирования на происшествия и правонарушения, в том числе в школах и других учебных заведениях. Кроме того, банк данных позволит на ранней стадии выявлять подростков, которые могли пострадать от идеологов террористических и иных радикальных течений, уточняют власти.

За последнее время в Свердловской области произошел целый ряд инцидентов, связанных с подростками. Самый громкий из них — убийство 20-летнего юноши в городе Березовский, которое вызвало большой общественный резонанс. Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка. Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России.

В ночь с 22 на 23 сентября в поселке городского типа Сосьва 20-летний молодой человек задушил 17-летнюю школьницу, с которой встречался несколько месяцев, после чего избавился от тела. Подозреваемого уже задержали, предъявили обвинение и на ближайшие два месяца отправили в СИЗО.

Двадцать четвертого сентября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как группа подростков окружила двух мальчиков, один из которых сбил другого с ног и принялся избивать. Потерпевший юноша, судя по кадрам, после избиения оставался на земле и не мог шевелиться. По данному факту полиция и СК начали проверку.

Еще один инцидент произошел в городе Лесной Свердловской области. По данным местного портала "Открытый Лесной", 28 сентября компания подростков от 17 до 19 лет напала на 34-летнего мужчину из-за того, что он не одолжил им сигареты. В результате драки пострадавший, по данным сайта, в тот же вечер скончался в больнице. Представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщал РИА Новости, что следователи возбудили уголовное дело.

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