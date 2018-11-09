Глава МВД вручил награды личному составу ведомства

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев накануне Дня сотрудника органов внутренних дел вручил государственные награды, премии МВД и ведомственные знаки отличия личному составу ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Нынешний год — юбилейный для российской полиции. Хочу ещё раз об этом напомнить в знак уважения и глубокой благодарности многим поколениям сотрудников, посвятивших свою жизнь служению закону и отечеству", — сказал Колокольцев.

Он отметил, что сегодня усилия личного состава направлены на эффективное решение поставленных перед министерством задач. О повышении уровня защищённости россиян, по его словам, свидетельствует сокращение зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, улучшается результативность работы по ряду ключевых направлений, большая работа проводится по противодействию экстремизму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.

Кроме того, Колокольцев отметил, что на высоком уровне был обеспечен правопорядок в ходе чемпионата мира по футболу, который стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований.

"В текущем году 485 сотрудников отмечены государственными наградами РФ, более 16,5 тысячи — ведомственными наградами. Сегодняшняя церемония является не только признанием наших заслуг, оценкой личного вклада в общее дело, но и стимулом для дальнейшего профессионального роста", — сказал Колокольцев.

На мероприятии министр в частности вручил награды генерал-полковнику полиции, первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому, действительному государственному советнику РФ первого класса, статс-секретарю — заместителю министра внутренних дел РФ Игорю Зубову, генерал-лейтенанту внутренней службы, начальнику департамента государственной службы и кадров МВД Владимиру Кубышко. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокий личный показатель служебной деятельности указами президента РФ они были награждены орденом Александра Невского.

Получая награду, Горовой отметил, что воспринимает ее как награду всем присутствующим "за совместную работу по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности на чемпионате мира". "Эту награду воспринимаю как совместную с руководителями и личным составом территориальных подразделений, которые во взаимодействии с коллегами из других силовых структур выполнили все гарантии, которые правительство нашей страны направляло FIFA", — сказал Горовой.

Орден почёта министр вручил замглавы МВД генерал-майору полиции Виталию Шулике.

Среди награждённых — специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Мальгавко, которому Колокольцев вручил диплом обладателя гран-при десятого конкурса МВД России "Открытый взгляд".