Оренбуржье полностью готово к отопительному сезону

ОРЕНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области начался отопительный сезон, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Зима является крайне ответственным периодом для всех служб региона, и оттого, насколько качественно и своевременно будет проведена подготовка, зависит бесперебойная работа и жизнедеятельность территорий во время максимума нагрузок. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона готовы к работе. В случае возникновения внештатных ситуаций подключения к сетям будут восстановлены в нормативные сроки", — сказал губернатор области Юрий Берг на видеоселекторном совещании, которое провел зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

В пресс-службе отметили, что в регионе к отопительному сезону подготовлены более 2,5 тысячи котельных и 204 центральных тепловых пункта. Кроме того, в области переложены 38 километров тепловых сетей, 62 километра водопроводных сетей и 37 километров газопроводов, капитально отремонтированы почти 500 километров электрических сетей и 467 трансформаторных подстанций. Запас резервного жидкого топлива для ТЭЦ и котельных составляет 75,2 тысячи тонн — это 100% от нормативного запаса.

Для обеспечения бесперебойной работы в случае возникновения аварийных ситуаций подготовлены 108 стационарных и 322 передвижных резервных источника электроснабжения мощностью от 5 до 500 киловатт.

В пресс-службе добавили, что в регионе на период отопительного сезона будут работать единые дежурно-диспетчерские службы ГУ МЧС России по Оренбургской области.

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