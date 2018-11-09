В Москве на Щелковском шоссе затруднено движение в связи с ДТП

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Движение транспорта затруднено на Щелковском шоссе на востоке Москвы в районе ДТП с участием маршрутки и автобуса, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возле дома 85 на Щелковском шоссе столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок. Остальных участников ДТП осматривают врачи скорой помощи.

Согласно данным сервиса, в районе ликвидации аварии движение на шоссе осложнено на протяжении около 1 километра.