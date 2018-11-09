Стало известно, кто в России больше всего доволен своей профессией

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Исследователи выяснили, представители каких специальностей довольны выбором профессии и не стали бы его менять, если бы им представилась возможность начать все сначала. Результаты опубликовала "Российская газета" со ссылкой на исследование, проведенное порталом SuperJob.

На вопрос "Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали вашу специальность?" утвердительно ответили 81% архитекторов, 80% спортивных тренеров и 78% программистов. Кроме того, довольны своим первоначальным выбором 77% психологов, 73% сметчиков и врачей, 70% дизайнеров и парикмахеров.

Меньше всего рады своей специальности экологи (49%) и экономисты (48%).

В исследовании приняли участие семь тысяч представителей 22 профессиональных групп из всех регионов страны.