Минсельхоз назвал долю фальсификата на рынке молочной продукции

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Доля фальсификата на рынке молочных продуктов РФ составляет 8-12%, говорится в сообщении Минсельхоза по итогам проверки Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества.

Министерство отмечает, что 31 октября у премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось совещание по вопросу создания в России единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения.

На совещании выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев с докладом об обеспечении населения страны качественными и безопасными пищевыми продуктами, о необходимости наращивания объемов экспорта продуктов, а также о мерах для решения этих задач. "Председателю правительства было доложено о результатах совместной проверки молока и молочной продукции в розничных торговых сетях, проведенной Россельхознадзором, Роспотребнадзором и Роскачеством", — сообщает Минсельхоз.

"Выявлено, что от 20% до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям (по молоку — 20%; по маслу — 36%; по творогу — 62%). И от 8% до 12% — фальсификат, в котором заявленные компоненты заменены на более дешевые (замена молочного жира растительными жирами, незаявленное использование сухого молока и другое)", — добавляет министерство.

Минсельхоз отмечает, что для решения проблемы некачественных продуктов предлагалось создать единую информсистему прослеживаемости пищевой продукции на базе администрируемой Россельхознадзором госинформсистемы в области ветеринарии. Одним из ее компонентов является система ветеринарной сертификации "Меркурий".

"По результатам совещания были также даны поручения о возможности интеграции имеющихся информационных систем и по разработке предложений по усилению административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции, вплоть до изъятия технологического оборудования, используемого для производства соответствующей продукции", — говорится в сообщении.