Жителям Югры предложили выбрать тематику 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа предложили выбрать тематику 2019 года в регионе, сообщил в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.

"Общественные обсуждения, посвященные выбору темы 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе, стартовали в Югре", — говорится в сообщении.

Обсуждения пройдут в два этапа: сбор предложений со стороны югорчан на окружном портале "Открытый регион" и онлайн-голосование, в котором будут представлены 10 самых популярных вариантов.

"Напомним, что жители автономного округа традиционно участвуют в определении тематики наступающего года. Так, 2015 год был определен Годом сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия, 2016 год в Югре был объявлен Годом детства, 2017-й — здоровья, а 2018 год стал Годом гражданского согласия", — отметили в департаменте.

Власти региона поясняют, что указанные темы приняты по итогам масштабных общественных обсуждений. Традиционно тему следующего года объявит губернатор Наталья Комарова в ходе обращения к жителям автономного округа.

В ноябре 2017-го, посвящая нынешний год теме гражданского согласия, глава автономного округа подчеркивала, что оно имеет особое значение в связи с мартовскими выборами президента РФ.

Кроме того, в начале 2018 года в городах и районах Югры состоялись муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия, посвященного главной тематике года. Участие в них приняли почти 4 тысячи человек, среди которых гражданские активисты, волонтеры, представители общественных объединений. Позже в Ханты-Мансийске прошел итоговый этап форума, который собрал более 700 человек. В общей сложности авторы социальных проектов представили губернатору 140 гражданских инициатив.

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