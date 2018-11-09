Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Облачная погода с моросью прогнозируется в Москве в пятницу, максимальная температура воздуха составит 5 градусов тепла, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому днем облачно, небольшой дождь, морось, местами туман", — сообщили в центре погоды в пятницу.

По данным "Фобос", максимальная температура в столице составит 3-5 градусов выше нуля, по области от +1 до +6 градусов.

Ветер прогнозируется восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.