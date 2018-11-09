Во Владивостоке менее чем за сутки выпало полторы месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Полторы месячной нормы осадков выпало менее чем за сутки во Владивостоке, куда пришел мощный ливневый циклон, сообщает Примгидромет.

"Во Владивостоке в прошедшие сутки было облачно, во второй половине дня пошел небольшой дождь, который сохранялся прошлой ночью и к утру усилился. По состоянию на 10.00 во Владивостоке выпало 43 миллиметра осадков (это уже около 1,5 месячной нормы). Дождь сопровождался сильным ветром", — говорится в сообщении.

В пятницу в городе сохранится сильный ветер и дождь.

В крае самые сильные дожди отмечались на юге Хасанского района. На побережье и местами в континентальной части края усилился ветер, у мысов южного побережья порывы достигали 25 — 28 м/с.

По данным мэрии Владивостока, пик осадков в городе пришёлся на утренние часы 9 ноября. Из-за сильного дождя в городе отмечались подтопления на улице Калинина, Русской, Маковского, Иманской и в других низинах. Однако после спада интенсивности дождя вода ушла в ливневую систему, сообщают власти города. Работы на дорогах продолжаются, рабочие чистят ливневые стоки.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, 9 и 10 ноября во Владивостоке ожидается дождь со снегом, сильный ветер, гололед. На большей части края прогнозируются ливни, дожди со снегом, местами очень сильные. В отдельных районах Приморья – гроза и гололед.