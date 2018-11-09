МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Группа пятиклассников из Екатеринбурга избила сверстника прямо на школьном футбольном поле. Пострадавший рассказал, что заступался за друга, у которого отобрали куртку. В итоге ему сломали шею. Инцидент произошел еще в конце сентября, но мальчик только сейчас вернулся к урокам: теперь он вынужден носить корсет и соблюдать осторожность при передвижении. Мать пыталась найти виновных, однако директор школы заявила, что сама провела беседу с учениками: "Скажите спасибо, что вообще вызвали скорую". Тогда женщина решила подключить к делу общественников и обратилась в Уральский родительский комитет. Как выяснилось, были и другие подобные случаи.

"Ваш внук — бомж"

Рустам — четвертый из восьмерых детей Ирины Усольцевой. Пока она на работе, за детворой следит бабушка Надежда Григорьевна. Двадцать шестого сентября она первой узнала, что внуку сломали шею: прибежали его приятели и сообщили о произошедшем.

"Только кончились уроки. Друг Рустама пожаловался ему, что ребята забрали куртку. Внук пошел разбираться — возникла потасовка. Один из так называемых лидеров группы кричал Рустаму, что он "бомж", угрожал убить. Потом толпой пытались напасть на него. Рустам побежал — шестеро за ним. Догнали на футбольном поле. Били с такой силой, что внук заорал от боли", — вспоминает события того дня Надежда Усольцева.

На шум вышли старшеклассники, разняли дерущихся. Всех участников конфликта отвели к директору, туда же прибежала и бабушка.

"Директор сказала, что мальчики помирились и могут разойтись по домам. Но нашего отвезли в больницу! Я знала, что на Рустама наезжают, — эта история длится с первого класса. Мы многодетная семья: каждая копейка на счету, на школьные просьбы пожертвовать то на окна, то на парты откликаемся редко. Когда я начала ругаться, попросила провести проверку и наказать виновных, классный руководитель внука заявила: "Не нравится школа? Переводитесь в другую". А как же найти подход, ведь это непедагогично? Директор и вовсе отмахнулась: "Скажите спасибо, что мы вызвали скорую", — продолжает бабушка.

По ее словам, директор приводит свою версию: якобы Рустам сам виноват и напал на детей. "У него нашли игрушку — шарик, который надевается на горлышко бутылки и издает звук. Чем-то похоже на рогатку, но это не рогатка, для нападения не годится, — говорит Надежда Григорьевна. — О том, что внук заступился за другого мальчика и защитил его, директор будто не хотела слышать".

Сейчас Рустам уже ходит в школу. Усольцева отмечает, что только один из обидчиков позвонил внуку и извинился. Со стороны их родителей не было ни звука. "Директор предложила: папочка мальчика принес в школу три тысячи рублей — компенсацию за корсет, который теперь носит Рустам из-за перелома шеи, мол, придите и заберите", — разводит руками бабушка.

Придем чая попить

По ее утверждению, учителя и директор придерживаются такой позиции: они не виноваты, а вот у Ирины Усольцевой слишком много детей, и она их не может нормально воспитать. "Ира не пьет, не курит, что им еще надо? Зарабатывает она на них, что ли? Да это смешно. Пособие всего 1,8 тысячи рублей на ребенка — получает за шестерых. Ира безвылазно пашет, хватается за любую работу, лишь бы дети росли. Я ей помогаю", — сетует собеседница.

В Уральском родительском комитете, куда семья потерпевшего обратилась за помощью, поведение педагогов расценивают как психологическое давление. Председатель комитета Евгений Жарбеев рассказал РИА Новости, что проверка началась только после их обращений в следственные органы, прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.

"Мы знаем, что несколько дней назад маму мальчика вызывали в комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН), также они были у прокурора и у следователей. В полиции, кстати, говорили, что заявления от Усольцевой не поступало, хотя она туда приходила. Это озвучила пресс-служба ведомства в региональных СМИ. Но позже, когда к делу подключился омбудсмен, оказалось, что заявление все же было", — прокомментировал Жарбеев.

Он добавил, что родительскому комитету пока неизвестно, поставили ли на учет обидчиков Рустама. В ПДН почему-то не начали расследование поведения директора и нарушений на территории образовательного учреждения, но взялись за семью Усольцевых. В частности, уточняет общественник, инспекторы хотят прийти в гости к Ирине и оценить, в каких условиях содержится мальчик.

"Как только ПДН явится, мы тоже заглянем чая попить, чтобы проследить за их действиями. Пока нам непонятно, на каких основаниях инициировали этот визит. Семья Ирины — многодетная и малообеспеченная, но благополучная. Живут неплохо, для детей все есть, мать трудится на нескольких работах. Да, нет евроремонта, однако условия нормальные", — объяснил Жарбеев.

Директор, утверждает он, после того как началась проверка, попросила мать пострадавшего сесть за стол переговоров, а также предложила компромисс: перевести мальчика в другой класс. При этом вопрос по существу не решается.

Корреспондент РИА Новости попыталась связаться с директором школы №50 Оксаной Рожковой, но в ее приемной никто не взял трубку.

Оборона школьного двора

После этого инцидента общественники даже запустили горячую линию для родителей, столкнувшихся с похожей ситуацией. Жарбеев отметил, что на линию поступило множество жалоб. Так, почти сразу позвонила женщина из поселка Монетный под Екатеринбургом и рассказала, что семь старшеклассников из школы №32 избили ее сына-четвероклассника. По ее словам, подростки повалили его на землю, наносили удары по голове и другим частям тела. Избиение попало на камеру, сейчас делом занялись правоохранительные органы.

"Мы разбираемся по каждому случаю и все больше убеждаемся, что директора школ любым способом пытаются умолчать, скрыть или извратить факты физического насилия, о которых они прекрасно осведомлены. Стараются снять с себя ответственность за происходящее, не думая, что из-за попустительства детская жестокость приобретает массовый и групповой характер. Фактически мы наблюдаем с их стороны бездушие и бездействие, халатность либо обычный формализм. Или стараются замолчать, или занимают оборонительную позицию", — заключил председатель Уральского родительского комитета.