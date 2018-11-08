Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина. Прямая трансляция

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проводится с 2014 года под эгидой российской Комиссии по делам ЮНЕСКО. В нем участвуют фоторепортеры в возрасте от 18 до 33 лет.

Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", погибшего при исполнении профессионального долга в Донбассе.

Прием работ начинается в день рождения Стенина, 22 декабря. С момента учреждения конкурс остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии.

Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология. В этом году конкурс прошел в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также двух категориях — "Одиночная фотография" и "Серия".

С финалистами конкурса этого года встретился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил опасность работы фоторепортера и высокопрофессиональность работ конкурсантов.