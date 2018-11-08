В Назрани посадили деревья в память об убитых боевиками полицейских

НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Деревья в память о трех сотрудниках ингушской полиции, погибших в прошлом году в результате нападений боевиков, высадили в четверг на аллее памяти в Назрани, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В апреле 2017 года в Малгобеке неизвестные обстреляли служебный автомобиль, в котором находились двое инспекторов ДПС МО МВД России "Малгобекский". Полицейские – Акроман Мержоев и Зелимхан Картоев погибли. Вечером 5 ноября 2017 года двое мужчин обстреляли сотрудников полиции на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них – Исраил Богатырев — погиб.

"Сегодня на аллее, посвященной погибшим сотрудникам МВД по Ингушетии, появились именные деревья в память об ушедших в 2017 году в результате трагических событий лейтенантам Исраилу Богатыреву, Акраману Мержоеву и Зелимхану Картоеву. Помнить таких сыновей Ингушетии, помогать их семьям – наш долг. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких достойных сынов", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он напомнил, что ради мира и благополучия жителей республики отдали свои жизни 413 сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. "Более 300 сотрудников награждены орденами Мужества, медалью "За отвагу", четырем ребятам было присвоено звание Героя РФ, полковникам Ахмеду Котиеву и Абубукару Костоеву – посмертно", — добавил глава Ингушетии.