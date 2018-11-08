Фотожурналистика требует мужества, считает Медведев

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Фотожурналистика является серьезной профессией, где требуется большое мужество, когда информация добывается с риском для жизни, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с финалистами четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал на встрече, что фотография является правдой факта, "потому что мы видим то, что было на самом деле".

"Вы сказали, что фотография — это факт. Но в эпоху цифровой фотографии, это не всегда факт. Но для тех, кто здесь, не говоря уже об Андрее Стенине, и других фотожурналистах, которые, к сожалению, подвергаются насилию, это на самом деле профессия. И это действительно факт. Когда журналисты с риском для жизни добывают информацию, это точно не постановочная история, это требует большого мужества", — сказал премьер.

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.

Ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения Стенина, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.

В этом году конкурс прошел в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".