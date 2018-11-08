ПЯТИГОРСК, 8 ноя — РИА Новости. Брат экс-главы Дагестана, бывший депутат народного собрания региона Раджаб Абдулатипов, бывший глава фонда ОМС республики Магомед Сулейманов и экс-глава Махачкалы Муса Мусаев исключены из политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального исполкома партии.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение Абдулатипову в участии в преступном сообществе, устанавливавшем незаконные инвалидности гражданам. Бывший глава фонда ОМС Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества, мошенничестве и превышении полномочий. В октябре бывший мэр Махачкалы Мусаев получил 4 года колонии за махинации с землей.

"В соответствии с уставом партии, семь человек были исключены, а семь включены, это ежегодная ротация — 10%. В соответствии с уставом, вот они (Абдулатипов, Сулейманов и Мусаев — ред.) были выведены из числа политсовета, членство в партии у них приостанавливается. Как только какое-то уголовное дело возбуждается на члена партии, в соответствии с уставом членство в партии приостанавливается", — сказал собеседник агентства.