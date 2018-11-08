Правительство упразднило комиссию по вопросам охраны здоровья

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ упразднил правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Комиссия работала с 2012 года. Основными ее задачами являлась подготовка предложений по реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны здоровья, организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, подготовка предложений для повышения эффективности мероприятий по охране здоровья граждан, поясняется на сайте правительства России.
Последняя информация о деятельности комиссии, опубликованная на сайте, датируется октябрем 2016 года.