Правительство упразднило комиссию по вопросам охраны здоровья

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ упразднил правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: упразднить правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан", — говорится в документе.

Комиссия работала с 2012 года. Основными ее задачами являлась подготовка предложений по реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны здоровья, организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, подготовка предложений для повышения эффективности мероприятий по охране здоровья граждан, поясняется на сайте правительства России.

Последняя информация о деятельности комиссии, опубликованная на сайте, датируется октябрем 2016 года.