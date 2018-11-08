В Дагестане девятиклассники пройдут пробное собеседование по русскому языку

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Ученики девятых классов дагестанских школ пройдут итоговое собеседование по русскому языку, по результатам которого будет получен допуск к Государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

"Дагестан в числе 50 субъектов страны примет участие в апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. Мероприятие состоится завтра — 9 ноября. Данное собеседование по русскому языку позволит проверить навыки спонтанной речи учеников. Апробация же проводится с целью отработки организационных, технологических и информационных задач", — говорится в сообщении.

Собеседование включает в себя выполнения четырех заданий, а именно чтение текста вслух; пересказ текста с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем; диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение каждой из этих задач ученикам будет отводиться по 15 минут.

Для получения "зачёта" необходимо будет набрать не менее 10 баллов из 19 возможных. Ответы учащихся будут оцениваться учителями русского языка и литературы по единым для всех критериям.

Представитель министерства также уточнил, что результаты апробации влиять на допуск девятиклассников к ОГЭ не будут, подготовительные мероприятия для них запланированы на февраль 2019 года.

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